Acucela Japan KK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Acucela Japan KK ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acucela Japan KK die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Acucela Japan KK noch ein Gewinn pro Aktie von -5,860 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,92 Prozent zurück. Hier wurden 5,5 Millionen JPY gegenüber 7,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

