Acucela Japan KK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Acucela Japan KK präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,49 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,630 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,1 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 42,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at