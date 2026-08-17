Acucela Japan KK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Acucela Japan KK hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at