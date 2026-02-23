|
23.02.2026 06:31:29
AcuCort Registered präsentierte Quartalsergebnisse
AcuCort Registered hat am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,69 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 0,68 Millionen SEK im Vorjahr.
