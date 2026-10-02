Acuity Brands: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Acuity Brands hat am 01.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Acuity Brands ein EPS von 3,61 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Milliarden USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 17,05 USD beziffert, während im Vorjahr 12,53 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,64 Milliarden USD, während im Vorjahr 4,35 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at