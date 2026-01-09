|
Acuity Brands: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Acuity Brands hat am 08.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Acuity Brands 3,35 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 951,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
