WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029

08.01.2026 19:12:31

Acuity Shares Slide 15% Despite Higher Q1 Earnings

(RTTNews) - Acuity Inc. (AYI) shares fell 14.54 percent on Thursday, dropping $53.78 to $316.01, even as the company reported higher first-quarter earnings compared with the same period last year. Net income rose to $120.5 million, or $3.82 per share, from $106.7 million, or $3.35 per share, a year earlier. Revenue for the quarter declined to $1.143 billion from $951.6 billion last year.

The stock was trading at $316.01, down from a previous close of $369.79 on the New York Stock Exchange. Shares opened at $341.86 and moved between $312.12 and $346.50 during the session.

Trading volume totaled about 0.65 million shares, compared with an average volume of roughly 0.25 million shares.

Acuity Inc. has traded within a 52-week range of $216.81 to $380.17.

