AcuityAds: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AcuityAds hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AcuityAds ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 38,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at