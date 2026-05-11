AcuityAds öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AcuityAds veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 29,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at