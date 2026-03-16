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16.03.2026 06:31:29
AcuityAds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AcuityAds hat am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,58 Prozent auf 43,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,280 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,020 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 143,59 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 140,39 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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