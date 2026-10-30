Acumen Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3CTP6 / ISIN: US00509G2093
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30.10.2026 14:39:31
Acumen Halts Sabirnetug Development After Phase 2 Trial Miss
(RTTNews) - Acumen Pharmaceuticals (ABOS) announced that its Phase 2 ALTITUDE-AD trial of sabirnetug (ACU193) in early Alzheimer's disease did not meet its primary endpoint of slowing cognitive and functional decline at 18 months.
The trial failed to show a statistically significant benefit on the primary iADRS endpoint at either the 35 mg/kg or 50 mg/kg dose compared with placebo.
Key secondary endpoints, including CDR-SB, also did not achieve statistical significance.
Sabirnetug was generally well tolerated, with ARIA-E observed in approximately 10% of treated participants.
Both doses showed statistically significant amyloid plaque reduction at Weeks 36 and 76.
Acumen plans to discontinue sabirnetug development, including the trial's open-label extension, implement cash conservation measures and explore strategic options, including its Enhanced Brain Delivery program.
Currently, ABOS is trading at $0.33, down 85.59%.
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