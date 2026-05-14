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14.05.2026 06:31:29
Acumen Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Acumen Pharmaceuticals präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Acumen Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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