Acumen Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Acumen Pharmaceuticals hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acumen Pharmaceuticals -0,500 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at