Acumen Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Acumen Pharmaceuticals präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at