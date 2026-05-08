Acuren: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Acuren hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Acuren ein EPS von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 108,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 488,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at