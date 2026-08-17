Acurx Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Acurx Pharmaceuticals präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at