Acurx Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Acurx Pharmaceuticals präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Acurx Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at