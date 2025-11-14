Acurx Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Acurx Pharmaceuticals hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,400 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at