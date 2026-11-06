Acushnet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acushnet stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 649,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 657,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at