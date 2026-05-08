Acushnet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Acushnet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 753,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 703,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at