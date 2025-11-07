Acushnet zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Acushnet lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,890 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Acushnet im vergangenen Quartal 657,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acushnet 620,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at