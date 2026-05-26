Ocular Therapeutix Aktie
WKN DE: A1180P / ISIN: US67576A1007
|
27.05.2026 00:06:41
Acuta Capital Sells 56% of Ocular Therapeutix Shares in Q1
According to the SEC filing dated May 15, Acuta Capital Partners, LLC disclosed a first-quarter sale of 460,887 shares of Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL).Ocular Therapeutix is a biopharmaceutical company specializing in therapies for eye diseases and leveraging its bioresorbable hydrogel-based formulation technology. The company seeks to actively develop new treatments and form strategic partnerships to address unmet needs in ophthalmology.Investors should take note that Acuta Capital, an investment firm specializing in the healthcare sector, sold a significant number of Ocular Therapeutix shares. The holding, previously its fourth largest, accounted for 8.7% of its reported AUM as of Dec. 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocular Therapeutix Inc
|
04.05.26
|Ausblick: Ocular Therapeutix legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Ocular Therapeutix Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ocular Therapeutix Inc
|7,10
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.