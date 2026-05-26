Ocular Therapeutix Aktie

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WKN DE: A1180P / ISIN: US67576A1007

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27.05.2026 00:06:41

Acuta Capital Sells 56% of Ocular Therapeutix Shares in Q1

According to the SEC filing dated May 15, Acuta Capital Partners, LLC disclosed a first-quarter sale of 460,887 shares of Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL).Ocular Therapeutix is a biopharmaceutical company specializing in therapies for eye diseases and leveraging its bioresorbable hydrogel-based formulation technology. The company seeks to actively develop new treatments and form  strategic partnerships to address unmet needs in ophthalmology.Investors should take note that Acuta Capital, an investment firm specializing in the healthcare sector, sold a significant number of Ocular Therapeutix shares. The holding, previously its fourth largest, accounted for 8.7% of its reported AUM as of Dec. 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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