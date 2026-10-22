Acuvi Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Acuvi Registered gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,25 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,20 Prozent auf 47,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Acuvi Registered 52,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at