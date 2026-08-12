ACV Auctions A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ACV Auctions A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,45 Prozent auf 213,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at