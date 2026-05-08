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08.05.2026 06:31:29
ACV Auctions A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ACV Auctions A gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ACV Auctions A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 182,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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