ACV Auctions A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ACV Auctions A gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ACV Auctions A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 182,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at