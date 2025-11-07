ACV Auctions A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ACV Auctions A hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

ACV Auctions A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 171,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at