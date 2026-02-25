ACV Auctions A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ACV Auctions A äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

ACV Auctions A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 183,7 Millionen USD gegenüber 159,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,390 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ACV Auctions A -0,480 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 759,61 Millionen USD – ein Plus von 19,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ACV Auctions A 637,16 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at