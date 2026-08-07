Acxiom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acxiom äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Acxiom 0,120 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 214,0 Millionen USD gegenüber 194,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at