Ad-Dulayl Industrial Park Real Estate Company präsentierte Quartalsergebnisse

Ad-Dulayl Industrial Park Real Estate Company hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,02 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ad-Dulayl Industrial Park Real Estate Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,080 JOD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,060 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,11 Millionen JOD – ein Plus von 21,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ad-Dulayl Industrial Park Real Estate Company 2,55 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at