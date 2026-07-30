Ad-Dulayl Industrial Park Real Estate Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ad-Dulayl Industrial Park Real Estate Company hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 JOD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,7 Millionen JOD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,7 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at