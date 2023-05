Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG gibt Jahresergebnisse für 2022 und das erste Quartal 2023 bekannt

4. Mai 2023

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:



GAM Holding AG gibt Jahresergebnisse für 2022 und das erste Quartal 2023 bekannt

Highlights für das Geschäftsjahr

Der operative Verlust vor Steuern belief sich auf CHF 42.5 Millionen, verglichen mit CHF 9.6 Millionen im Jahr 2021.

Der IFRS-Nettoverlust nach Steuern betrug CHF 290.0 Millionen gegenüber CHF 23.3 Millionen im Jahr 2021.

Die verwalteten Vermögen ( AuM ) betrugen per 31. Dezember 2022 insgesamt CHF 75.0 Milliarden, davon CHF 23.2 Milliarden im Bereich Investment Management und CHF 51.8 Milliarden im Bereich Fund Management Services, im Vergleich zu insgesamt CHF 99.0 Milliarden per 31. Dezember 2021.

Negative Marktbewegungen und Wechselkurseffekte in Höhe von CHF 15.2 Milliarden waren für mehr als 60% des Gesamtrückgangs der verwalteten Vermögen verantwortlich.

Trotz der schwierigen Marktbedingungen verbesserten sich i m Bereich Investment Management die Abflüsse von Kundengeldern in Höhe von CHF 2.6 Milliarden , was auf absoluter und relativer Basis die niedrigsten seit 2018 waren .

Im Bereich Fund Management Services kam es zu Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von CHF 6.0 Milliarden, was teilweise auf die letzte Tranche eines Kunden in Höhe von CHF 2.5 Milliarden zurückzuführen war, der seine Geschäfte im Rahmen einer im Januar 2021 angekündigten umfassenderen strategischen Partnerschaft zu einem anderen Anbieter verlagert hat.

Der IFRS-Verlust wurde grösstenteils durch nicht zum Kerngeschäft gehörende Aufwendungen in Höhe von CHF 224 .0 Millionen verursacht, die eine Wertminderung der Marke in Höhe von CHF 223. 5 Millionen und eine Abschreibung der latente n Steueransprüche in Höhe von CHF 27.2 Millionen enthielten.

Insgesamt wurden Einsparungen in der Höhe von CHF 27 Millionen erzielt.

Unsere Nettoliquidität verringerte sich auf konsolidierter Basis um 41% von CHF 234 . 8 Mio. zum 31. Dezember 2021 auf CHF 137 . 9 Mio. zum 31. Dezember 2022. Die liquiden Mittel der GAM Holding AG verringerten sich um 75% von CHF 19 . 6 Mio. am 31. Dezember 2021 auf CHF 4 . 9 Mio. im Dezember 2022.

Gute Anlageperformance: 55% der im Bereich Investment Management verwalteten Vermögen entwickelten sich über einen Zeitraum von drei Jahren besser als ihre Benchmark.

Erstes Quartal 2023: Highlights für das 1. Quartal 2023

Verwaltete Vermögen ( AuM ) in Höhe von CHF 23 . 3 Milliarden im Bereich Investment Management bei Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von CHF 0 . 6 Milliarden und insgesamt positiven Markt- und Wechselkursbewegungen in Höhe von CHF 0 . 7 Milliarden .

Verwaltete Vermögen in Höhe von CHF 48.4 Milliarden im Bereich Fund Management Services bei Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von CHF 4 . 7 Milliarden und insgesamt netto Markt- und Wechselkursbewegungen in Höhe von CHF 1 . 3 Milliarden .

Starke Anlageperformance: 91% der AuM im Bereich Investment Management übertrafen ihre Benchmark über einen Zeitraum von drei Jahren zum 31. März 2023, verglichen mit 55% per 31. Dezember 2022.







Peter Sanderson, CEO GAM Investments, erklärt dazu: «Zu Beginn des Jahres 2022 waren wir bereit, die Früchte aus der harten Arbeit zur Umgestaltung von GAM zu ernten und die vergangenen regulatorischen Angelegenheiten hinter uns zu lassen, während unsere professionellen Teams weiterhin Benchmark übertreffende Anlageperformance erzielten. Doch der Rückgang unserer verwalteten Vermögen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf unsere Erträge und die Profitabilität haben den Verwaltungsrat zur Entscheidung geführt, dass die beste strategische Option darin besteht, den Verkauf unseres Geschäfts an Liontrust Asset Management zu empfehlen. Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, unseren Kundinnen und Kunden und allen unseren Aktionären für ihre Geduld und Unterstützung in den letzten drei Jahren bedanken. Ich bin überzeugt, dass der Verwaltungsrat die richtige Entscheidung getroffen hat und wir nun über die notwendige Stabilität verfügen, unseren Kunden optimal dienen zu können.»

Ergebnisse für das Jahr 2022: Die wichtigsten Geschäftsentwicklungen

Investment Management Per 31. Dezember 2022 beliefen sich die verwalteten Vermögen (AuM) auf CHF 23.2 Milliarden. Dies entspricht, verglichen mit den bereinigten CHF 31.0 Milliarden per 31. Dezember 2021 (zuvor mit CHF 31.9 Milliarden ausgewiesen), einem Rückgang in Höhe von CHF 7.8 Milliarden. Zwei Drittel des Rückgangs der AuM in Höhe von CHF 7.8 Milliarden waren auf negative Marktbewegungen und Wechselkurseffekte in Höhe von CHF 5.0 Milliarden zurückzuführen. Die Nettoabflüsse von Kundengeldern beliefen sich auf CHF 2.6 Milliarden und waren damit auf absoluter und relativer Basis die niedrigsten seit 2018. Die Nettoabflüsse für Intermediäre beliefen sich auf CHF 1.6 Milliarden, für institutionelle Kunden auf CHF 0.9 Milliarden und für Wealth-Management-Kunden auf CHF 0.1 Milliarden. Die Nettoabflüsse in Höhe von CHF 1.4 Milliarden im Fixed-Income-Segment waren hauptsächlich auf den Kapitalabzug aus den beiden Fonds GAM Local Emerging Bond und GAM Star Credit Opportunities zurückzuführen und wurden teilweise durch Zuflüsse in den GAM Star Cat Bond Fonds abgefangen. Im Equity-Segment wurden Nettoabflüsse in Höhe von CHF 0.6 Milliarden verzeichnet, die vor allem auf die Fonds GAM Star Disruptive Growth und GAM Star Continental European Equity zurückzuführen sind. Das übertraf die vorwiegend in die Fonds UK Equity Income und China Evolution Equity erfolgten Zuflüsse. Bei den Multi-Asset-Strategien betrugen die Nettoabflüsse im Jahr 2022 CHF 0.1 Milliarden. Im Bereich der alternativen Anlagen verzeichnete GAM Nettoabflüsse in Höhe von CHF 0.5 Milliarden, die auf Rücknahmen in den Fonds Alternative Risk Premia und GAM Star Emerging Market Rates zurückzuführen waren und teilweise durch Zuflüsse in die Fonds GAM Star Global Rates und Private Shares ausgeglichen wurden. Über den Dreijahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 erzielten 55% der von uns verwalteten Fondsvermögen eine Outperformance gegenüber ihrer jeweiligen Benchmark, verglichen mit 68% per 31. Dezember 2021. Über den Fünfjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 übertrafen 55% der von uns verwalteten Fondsvermögen ihre Benchmark – im Fünfjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2021 waren es 60%. 1 Per 31. Dezember 2022 entwickelten sich 66% und 67% der von Morningstar verfolgten verwalteten Vermögen von GAM über drei und fünf Jahre besser als ihre jeweiligen Vergleichsgruppen, verglichen mit 70% bzw. 62% per 31. Dezember 2021. Über einen Zeitraum von drei Jahren erzielten sieben unserer dreizehn grössten Strategien eine Performance im oberen Dezil und zwei weitere dieser Strategien eine Performance im oberen Quintil. 2 Zum Ende des Jahres 2022 wurde die Darstellungsmethode für die verwalteten Vermögen im Bereich Investment Management geändert. Bis zum 30. September 2022 wurden verwaltete Vermögen so dargestellt, dass darin Werte enthalten sind, die in der Vergangenheit zwei Gebührenstufen generiert haben. Dies hat zur Anpassung der ausgewiesenen AuM im Investment Management für das Gesamtjahr 2021 um CHF 0.9 Milliarden auf CHF 31.0 Milliarden geführt.







Im Bereich Investment Management verwaltete Vermögen, Mittelflüsse und Management-Fee-Margen (in CHF Mrd.)

Anlageklassen



Verwaltete Vermögen per

1. Jan. 2022 Umklassifizierung der Anlageklassen1 Anpassung der Darstellungsmethode der AuM2 Angepasste AuM per 01.01.2022 nach Anlageklasse2 Nettomittelflüsse 2022 Veräusserungen 2022 Markt/Wechselkurse 2022 Verwaltete Vermögen per 31. Dez. 2022 Management-Fee-Marge 2022 (Bp.) Fixed Income 14.1 14.0 (0.1) 13.9 (1.4) (0.2) (2.0) 10.3 59.0 Multi Asset 7.7 7.6 (0.7) 6.9 (0.1) - (0.2) 6.6 22.0 Equity 8.0 8.1 (0.1) 8.0 (0.6) - (2.6) 4.8 67.0 Systematic 1.2 - - - - - - - - Alternatives 0.4 2.2 - 2.2 (0.5) - (0.2) 1.5 58.0 Absolute Return 0.5 - - - - - - - - Gesamt 31.9 31.9 (0.9) 31.0 (2.6) (0.2) (5.0) 23.2 51.0 1 GAM hat seine sechs Investment-Kompetenzen in vier Anlageklassen umstrukturiert (Absolute Return und Systematic sind jetzt in Alternatives zusammengefasst) und die Anerkennungsbasis in eine direkte Methode geändert. 2 Die Darstellungsmethode der AuM der Gruppe wurde im Jahr 2022 angeglichen, und die für frühere Zeiträume dargestellten Vergleichszahlen wurden einheitlich angepasst.

Fund Management Services





Die verwalteten Vermögen (AuM) beliefen sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 51.8 Milliarden gegenüber CHF 68.0 Milliarden im Jahr 2021. Dies war grösstenteils auf negative Markt- und Wechselkursbewegungen in Höhe von CHF 10.2 Milliarden und auf Nettomittelabflüsse in Höhe von CHF 6.0 Milliarden zurückzuführen. Grund hierfür war vor allem die letzte Tranche eines Kunden in Höhe von CHF 2.5 Milliarden, der seine Geschäfte im Rahmen einer im Januar 2021 angekündigten umfassenderen strategischen Partnerschaft auf einen anderen Anbieter verlagert hat.

Gesamtjahr 2022: Die wichtigsten Finanzdaten

Finanzergebnisse

Für das Jahr 2022 wird ein IFRS-Nettoverlust nach Steuern in Höhe von CHF 290.0 Millionen ausgewiesen. Ausschlaggebend hierfür waren ein operativer Nettoverlust nach Steuern in Höhe von CHF 39.0 Millionen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Nettoaufwendungen nach Steuern in Höhe von CHF 251.3 Millionen. Diese enthalten eine Wertminderung der Marke in Höhe von CHF 223.5 Millionen und eine Abschreibung der latenten Steueransprüche von CHF 27.2 Millionen nach einer Bewertung der Werthaltigkeit zum Jahresende.

Dies steht im Vergleich zu einem IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 23.3 Millionen im Jahr 2021, der auf einen bereinigten Nettoverlust nach Steuern in Höhe von CHF 7.5 Millionen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Nettoaufwendungen nach Steuern in Höhe von CHF 24.4 Millionen zurückzuführen war.

Ertragstreiber und Entwicklungen

Management-Fee-Margen

Die Management-Fee-Marge für die im Bereich Investment Management verwalteten Vermögen betrug im Jahr 2022 51.0 Basispunkte (Bp.), verglichen mit bereinigten 52.7 Bp. im Jahr 2021. Der Rückgang der Marge erklärt sich in erster Linie aus dem Mix aus Zu- und Abflüssen von Kundengeldern mit unterschiedlichen Margen im Vergleich zur Durchschnittsmarge.

Im Bereich Fund Management Services betrug die Management-Fee-Marge 4.3 Bp., verglichen mit 4.0 Bp. im Jahr 2021, wobei die Zunahme in erster Linie eine Folge des Vermögensmixes mit unterschiedlichen Margen im Vergleich zur Durchschnittsmarge ist.

Vermögensverwaltungsgebühren

Die Nettovermögensverwaltungsgebühren und Kommissionen beliefen sich im Jahr 2022 insgesamt auf CHF 161.8 Millionen. Dies entspricht einem Rückgang um 22% gegenüber dem Vorjahr, der im Wesentlichen auf einen Rückgang der durchschnittlich verwalteten Vermögen im Bereich Investment Management zurückzuführen war.





Performanceabhängige Gebühren

Die operativen performanceabhängigen Nettogebühren sanken von CHF 19.3 Millionen im Jahr 2021 auf CHF 3.2 Millionen. Hauptgrund hierfür war eine Gebührensenkung beim GAM Star Disruptive Growth Fond. Die performanceabhängigen Gebühren nach IFRS beliefen sich auf CHF 4.1 Millionen. Die Differenz von CHF 0.9 Millionen zwischen den operativen performanceabhängigen Gebühren und den performanceabhängigen Gebühren nach IFRS bezieht sich auf performanceabhängige Gebühren, die externen Beteiligungen zugerechnet werden.





Aufwände und Entwicklungen

Personalaufwand

Der operative Personalaufwand belief sich auf CHF 113.7 Millionen gegenüber CHF 143.1 Millionen im Jahr 2021. Dies spiegelt den geringeren Personalstand wider, der mit 541 Vollzeitkräften 10% niedriger war als Ende 2021. Der IFRS-Personalaufwand verringerte sich von CHF 144.4 Millionen im Jahr 2021 auf CHF 115.5 Millionen im Jahr 2022. Die Differenz von CHF 1.8 Millionen zwischen dem operativen und dem IFRS-Personalaufwand ergab sich aus einem Umstrukturierungsaufwand.





Sachaufwand

Der operative Sachaufwand für das Jahr 2022 in Höhe von CHF 75.8 Millionen lag leicht über dem Wert von CHF 73.2 Millionen im Jahr 2021. Dies war das Ergebnis eines Anstiegs der Aufwendungen für Dienstleistungen und Consulting-Services, der durch den niedrigeren sonstigen Sachaufwand ausgeglichen wurde. Die Aufwendungen für Dienstleistungen und Consulting-Services beinhalten die Kosten in Höhe von CHF 3.2 Millionen im Zusammenhang mit strategischen Initiativen im Jahr 2022 sowie von CHF 3.0 Millionen in Bezug auf ausgelagerte Supportdienstleistungen. Der IFRS-Sachaufwand belief sich im Jahr 2022 auf CHF 81.1 Millionen, was einem Rückgang von 6% gegenüber CHF 86.7 Millionen im Jahr 2021 entspricht. Die Differenz von CHF 5.3 Millionen zwischen dem operativen und dem IFRS-Sachaufwand ist im Wesentlichen auf strategische Initiativen und einen belastenden Softwarevertrag zurückzuführen.





Abschreibungen

Die operativen Abschreibungen in Höhe von CHF 18.0 Millionen fielen etwas niedriger im Vergleich zu CHF 18.2 Millionen im Jahr 2021. Die IFRS-Abschreibungen verringerten sich von CHF 20.2 Millionen im Jahr 2021 auf CHF 18.0 Millionen.





Operative Umsatzrendite

Die operative Umsatzrendite für 2022 betrug -25.8%, verglichen mit -3.2% im Jahr 2021. Die Änderung ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass die Erträge schneller sanken als die Kosten. Dem steht eine IFRS-Umsatzrendite von -164.1% gegenüber. Die Differenz zwischen der operativen und der IFRS-Umsatzrendite resultiert überwiegend aus der Wertminderung der Marke.





Rentabilität und Ergebnisse pro Aktie

Operativer Verlust vor Steuern

Der operative Verlust vor Steuern belief sich auf CHF 42.5 Millionen, verglichen mit CHF 9.6 Millionen im Jahr 2021. Der Verlust wurde primär durch geringere Erträge aufgrund der niedrigeren verwalteten Vermögen und der geringeren performanceabhängigen Gebühren verursacht. Der IFRS-Nettoverlust vor Steuern betrug CHF 266.2 Millionen. Die Differenz zwischen dem operativen und dem IFRS-Nettoverlust vor Steuern ergibt sich im Wesentlichen aus der Wertminderung der Marke (CHF 223.5 Millionen).





Effektiver Steuersatz

Bei der Ertragssteuer für 2022 handelt es sich um eine Gutschrift in Höhe von CHF 3.5 Millionen entsprechend dem operativen effektiven Steuersatz von 8.2% gegenüber 21.9% im Jahr 2021. Dem steht ein Steuersatz nach IFRS von -8.9% gegenüber. Die Differenz zwischen dem operativen Steuersatz und dem effektiven Steuersatz nach IFRS ergibt sich vornehmlich aus einer Anpassung der latenten Steuerforderungen in Höhe von CHF 27.2 Millionen, die auf der Neueinschätzung der künftigen Werthaltigkeit von steuerlichen Verlustvorträgen beruht.





Operativer Nettoverlust nach Steuern

Der operative Nettoverlust nach Steuern belief sich auf CHF 39.0 Millionen, verglichen mit CHF 7.5 Millionen im Jahr 2021. Hauptgrund für den Verlust waren niedrigere Nettoerträge aus Gebühren und Kommissionen sowie aus performanceabhängigen Gebühren, was auf die geringeren verwalteten Vermögen zurückzuführen ist. Dem steht ein IFRS-Nettoverlust nach Steuern in Höhe von CHF 290.0 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 251.0 Millionen zwischen dem operativen und dem IFRS-Nettoverlust nach Steuern ergibt sich im Wesentlichen aus der Wertminderung der Marke und der Wertberichtigung der latenten Steuerforderungen.





Ergebnis pro Aktie

Das verwässerte operative Ergebnis pro Aktie für 2022 betrug CHF -0.25 im Vergleich zu CHF -0.05 im Jahr 2021 und resultierte aus dem operativen Nettoverlust. Dies entspricht einem verwässerten IFRS-Ergebnis pro Aktie von CHF -1.86. Die Differenz zwischen dem verwässerten operativen und dem verwässerten IFRS-Ergebnis pro Aktie ist auf den höheren IFRS-Nettoverlust von CHF 290.0 Millionen im Vergleich zu einem operativen Nettoverlust von CHF 39.0 Millionen zurückzuführen.





Bilanz- und Kapitalmanagement

Vermögen und Nettoliquidität

Das Gesamtvermögen belief sich zum 31. Dezember 2022 auf CHF 352.9 Millionen gegenüber CHF 755.2 Millionen Ende 2021. Darin enthalten sind immaterielle Vermögenswerte in Höhe von CHF 83.2 Millionen.

Die flüssigen Mittel betrugen Ende 2022 CHF 137.9 Millionen gegenüber CHF 234.8 Millionen Ende 2021.

Verbindlichkeiten und bereinigtes Tangible Equity

Per 31. Dezember 2022 sanken die gesamten Verbindlichkeiten gegenüber CHF 276.7 Millionen Ende 2021 auf CHF 202.3 Millionen.

Das bereinigte Tangible Equity betrug Ende 2022 CHF 68.7 Millionen im Vergleich zu CHF 174.2 Millionen Ende 2021. Hauptgrund für diesen Rückgang war der IFRS-Nettoverlust nach Steuern in Höhe von CHF 290.0 Millionen.

Zum 31. Dezember 2022 wies die Gruppe wie in den Vorjahren keine finanziellen Verbindlichkeiten aus.





Eigene Aktien

Nach IFRS muss ein Unternehmen, das eigene Aktien für Handels- und andere Zwecke hält, diese als eigene Aktien ausweisen und vom Eigenkapital abziehen. Per 31. Dezember 2022 entsprach der Bestand an eigenen Aktien in Höhe von 4.3 Millionen 2.7% der umlaufenden Aktien.

Alle diese Aktien wurden über die übliche Handelslinie an der SIX Swiss Exchange (erste Handelslinie) zurückgekauft und zur Deckung der Verbindlichkeiten aus aktienbezogenen Vergütungsplänen gehalten. Diese Position erhöhte sich um 0.3 Millionen Aktien, was der Übertragung von Aktien zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus aktienbezogenen Vergütungsplänen und dem Erwerb neuer Aktien für diese Vergütungspläne entspricht.

Aktienrückkaufprogramm 2020-2023

Das Aktienrückkaufprogramm 2020-2023 zum Zwecke der Kapitalherabsetzung, das am 5. Mai 2020 gestartet wurde, hat eine maximale Laufzeit von drei Jahren und erlaubt den Erwerb von maximal 16.0 Millionen Aktien. Das Programm ermöglicht den Aktienkauf sowohl über die übliche Handelslinie zur Deckung von aktienbezogenen Zahlungen als auch über die zweite Handelslinie für die Stornierung. Beim Kauf von Aktien über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange fungiert die GAM Holding AG als alleiniger Käufer.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 4.3 Millionen Aktien über die erste Handelslinie zurückgekauft, um aktienbasierte Zahlungen zu decken. In diesem Zeitraum wurden keine Aktien zur Stornierung zurückgekauft.

Dividende für 2022

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, angesichts des operativen Nettoverlusts im Jahr 2022 keine Dividende auszuschütten.





Die Präsentation der Ergebnisse für das Berichtsjahr 2022 der GAM Holding AG gegenüber Analysten, Investoren und Medien wird am 4. Mai 2023 um 10.00 Uhr (MEZ) per Webex erfolgen. Sämtliche Dokumente zu den Ergebnissen (Präsentation, Jahresbericht 2022 und Medienmitteilung) sind auf www.gam.com verfügbar.

Bevorstehende Termine:

25. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung

3. August 2023 Halbjahresergebnisse 2023

Für weitergehende Informationen:

Charles Naylor

Head of Communications and Investor Relations

T +44 7890 386 699



Media Relations

Ute Dehn Christen

T +41 58 426 31 36

Über GAM

Wir sind ein aktiver, unabhängiger globaler Vermögensverwalter, der über das Offensichtliche hinausdenkt, um unseren Kunden in unseren drei Kerngeschäftsbereichen einzigartige und differenzierte Investmentlösungen zu bieten: Investment Management, Wealth Management und Fund Management Services.

Unser Ziel lautet, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und fördern sie, damit sie bei Investitionen eine Führungsrolle übernehmen, innovativ sind und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt haben.

Als Dienstleister für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatanleger verwalten wir Vermögen in Höhe von CHF 75.0 Milliarden.

GAM Investments hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol «GAM» notiert. Wir beschäftigen 541 Personen in 14 Ländern und betreiben Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York und Mailand (Stand: 31. Dezember 2022). Unsere operativen Zentren befinden sich in Dublin, Luxemburg und London.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant», «prognostiziert» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, die sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

1 % der verwalteten Vermögen von Investment Management Fonds, die ihre jeweilige Benchmark übertreffen (ohne Mandate und segregierte Accounts). Drei- und Fünf-Jahres-Performance per 31.12.2022 basierend auf den verwalteten Vermögen von CHF 13.3 Mrd. bzw. CHF 13.1 Mrd.

2 Die analysierten verwalteten Vermögen beziehen sich auf offene Onshore-Fonds. Der Peer-Group-Vergleich basiert auf der "branchenüblichen" Morningstar Direct Sector Classification. Aus Gründen der Konsistenz wurden die Anteilsklassenpräferenzen in Morningstar so festgelegt, dass die institutionelle Anteilsklasse (sofern verfügbar) oder die günstigste Retail-Anteilsklasse für jeden einzelnen Fonds in einer bestimmten Peer Group erfasst wird. % der verwalteten Vermögen von Investment Management Fonds, die ihre jeweilige Benchmark übertreffen (ohne Mandate und segregierte Accounts).

