OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
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30.04.2026 06:30:06
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung
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OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Q1 mit starkem Bestellungseingang; Fortschritte bei Effizienzmassnahmen verlaufen planmässig
Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2026 (in CHF Millionen, gerundet1)
1 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben
Oerlikon verzeichnet starken Bestellungseingang bei positivem Momentum im Bereich Materialien und Anlagen
Oerlikon erzielte im ersten Quartal einen Bestellungseingang von CHF 455 Millionen, was einem organischen Wachstum von 18% im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz stieg organisch um 5% auf CHF 378 Millionen.
Das Quartal war geprägt von erhöhten geopolitischen Spannungen, die die globalen Märkte beeinflussten, sowie von einer gesteigerten Volatilität und negativen Währungseffekten, wobei der Schweizer Franken gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert gewann. Dank der internationalen Präsenz und strategischen Ausrichtung auf diversifizierte Endmärkte, zeigte das Unternehmen eine hohe Widerstandsfähigkeit.
Kunden aus den Bereichen Luftfahrt und Allgemeine Industrie fokussierten sich weiterhin darauf, die Versorgung mit bestimmten kritischen Materialien wie Yttrium und Wolfram sicherzustellen. Diese erhöhte Nachfrage führte zu einem Mengenwachstum im Bereich Materialien und trug gemeinsam mit gestiegenen Rohstoffpreisen massgeblich zum starken Bestellungseingang sowie zum Umsatz bei. Andere Endmärkte, darunter Automobil, Werkzeuge und Luxusgüter, verspürten weiterhin Gegenwind, was den Erwartungen des Unternehmens entsprach.
Aus regionaler Sicht setzte die APAC-Region ihre starke Entwicklung fort, die Americas zeigten positives Momentum, was sich in einem soliden Bestellungseingang widerspiegelte, und Europa wies Stabilisierungstendenzen auf.
Basierend auf der Entwicklung im ersten Quartal und dem aktuellen Bestellungsbestand bestätigt Oerlikon die Prognose für das Gesamtjahr.
Weitere Informationen
Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und www.oerlikon.com/ir
verfügbar.
Über Oerlikon
Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und Advanced Materials. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern, Halbleitern und Werkzeugen. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 9300 Mitarbeitenden tätig und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 30. April 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OC Oerlikon
|Churerstrasse 120
|CH - 8808 Pfäffikon SZ
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 360 96 96
|Fax:
|+41 58 360 91 96
|E-Mail:
|info@oerlikon.com
|Internet:
|www.oerlikon.com
|ISIN:
|CH0000816824
|Valorennummer:
|863037
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2318492
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2318492 30.04.2026 CET/CEST
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