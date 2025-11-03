Ad-Manum Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ad-Manum Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,49 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ad-Manum Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26,8 Millionen INR im Vergleich zu 41,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at