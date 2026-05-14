Ad-Manum Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ad-Manum Finance lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 5,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ad-Manum Finance 2,88 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 47,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Ad-Manum Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 14,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 11,87 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ad-Manum Finance 167,83 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 133,32 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at