|
14.05.2026 06:31:29
Ad-Manum Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ad-Manum Finance lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 5,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ad-Manum Finance 2,88 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 47,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Ad-Manum Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 14,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 11,87 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ad-Manum Finance 167,83 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 133,32 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!