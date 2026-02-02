Ad-Manum Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ad-Manum Finance hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ad-Manum Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ad-Manum Finance 37,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,9 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at