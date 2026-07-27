Ad-Manum Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ad-Manum Finance äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Ad-Manum Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,04 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Ad-Manum Finance im vergangenen Quartal 52,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ad-Manum Finance 49,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at