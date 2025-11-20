ad pepper media International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ad pepper media International hat am 18.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 17,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 225,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at