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25.05.2026 06:31:29
ad pepper media International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ad pepper media International veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,01 EUR gegenüber -0,010 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 18,7 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 254,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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