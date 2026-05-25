ad pepper media International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ad pepper media International veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,01 EUR gegenüber -0,010 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 18,7 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 254,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at