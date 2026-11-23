ad pepper media International hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 18,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at