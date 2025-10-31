AD Plastik dd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AD Plastik dd hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,120 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat AD Plastik dd mit einem Umsatz von insgesamt 39,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at