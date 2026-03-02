|
02.03.2026 06:31:29
AD Plastik dd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AD Plastik dd hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 0,370 EUR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,1 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 40,5 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,510 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,59 Prozent auf 157,72 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 147,97 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
