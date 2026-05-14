Ad-Sol Nissin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ad-Sol Nissin ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ad-Sol Nissin die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,54 JPY gegenüber 15,84 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ad-Sol Nissin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 86,85 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Ad-Sol Nissin ein EPS von 65,80 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 17,15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at