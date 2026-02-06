Ad-Sol Nissin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ad-Sol Nissin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,75 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ad-Sol Nissin im vergangenen Quartal 4,32 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ad-Sol Nissin 3,88 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at