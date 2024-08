ADAC rechnet zum Ferienende in vier Ländern mit vielen Staus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen vieler Urlaubsrückkehrer rechnet der ADAC zum Ferienende in vier Bundesländern am Wochenende wieder mit vollen Straßen. Vor allem auf Autobahnen in Bayern und Baden-Württemberg dürfte deshalb viel Verkehr herrschen, teilte der Automobilclub mit. Das Ende der Sommerferien stehe nicht nur in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bevor, sondern auch in Teilen der Niederlande und Österreichs.

Gegen Ende der Sommerferien werde zudem wieder mehr gebaut. Auch dadurch könne es zu mehr Staus auf deutschen Autobahnen kommen. Aber auch in den Nachbarländern sei möglicherweise mehr Geduld gefragt. Die meisten Engpässe seien in Österreich auf der Tauern-, West-, Inntal-, Brenner-, Pyhrn-, Karawanken-Autobahn sowie auf der Fernpass-Route zu erwarten, in der Schweiz auf der Gotthard-Autobahn sowie auf den Fernstraßen von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten in Richtung Inland.

Zudem müssten Urlaubsrückkehrer wegen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland mit Wartezeiten von bis zu 45 Minuten rechnen.

Auch das zweite Septemberwochenende soll laut ADAC auf deutschen Autobahnen kaum ruhiger werden - dann müssen auch die letzten Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg wieder aus den Sommerferien zurückkehren./fjm/DP/zb