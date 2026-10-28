METRO vz. Aktie
WKN DE: BFB002 / ISIN: DE000BFB0027
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28.10.2026 17:55:00
Adafruit Metro ESP32-P4 Hydra kombiniert RISC-V mit Kamera und Display
Ein ESP32-P4 übernimmt die Rechenarbeit, ein ESP32-C6 sorgt für Funk. Das neue Adafruit-Board richtet sich an anspruchsvolle Maker-Projekte.
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