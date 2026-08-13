Adagio Medical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Adagio Medical hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at