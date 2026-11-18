Adagio Medical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at