Adagio Medical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adagio Medical hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Adagio Medical ein Ergebnis je Aktie von -3,720 USD vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,510 USD beziffert. Im Vorjahr waren -29,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at