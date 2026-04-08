Ebix Aktie
WKN: 765778 / ISIN: US2787152063
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08.04.2026 20:01:41
Adam Back Denies He Is Satoshi Nakamoto in Response to Times Investigation
“Dr. Adam Back has consistently stated that he is not Satoshi Nakamoto,” his company said in a statement. “What is not speculative is Adam’s foundational contribution to Bitcoin.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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