Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
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26.11.2026 12:38:03
Adam Keswick to step down as Jardine Matheson, Hongkong Land director
Independent non-exec director Tim Wise will step into role of representative of the Keswick family on JMH’s boardWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Jardine Matheson Holdings LtdShs
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